Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица в коментар, публикуван днес.

Зеленски каза, че ще проведе „среща с президента на Съединените щати“, добавяйки, че ще обсъди гаранциите за сигурност за Украйна и санкциите срещу Русия по време на разговорите с Тръмп. |

Трима души са били убити, а десетки - ранени, при голяма руска въздушна атака срещу Украйна през нощта, съобщи още тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той заяви, че след контраатака в района на Добропиля и Покровск в Донецка област под украински контрол са били върнати 330 кв. км територия, от които над 170 кв. км са напълно освободени от противника, предаде Укринформ.

„Що се отнася до нашите контраофанзивни действия в районите на Добропиля и Покровск: руснаците искаха да ни обкръжат, но нашите въоръжени сили правят всичко възможно, за да унищожат врага. Днес около 330 (квадратни) километра са под наш контрол, 160 са освободени и над 170 са прочистени от врага“, заяви Зеленски по време на разговор с журналисти. Той прогнозира, че противникът ще съсредоточи основните си усилия в този сектор.

