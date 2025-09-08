То беше едно от най-дългите пълни затъмнения, продължили около 82 минути. Над 7 милиарда души по света можеха да наблюдават скриването на лунния диск зад сянката на Земята. Червеният оттенък се дължи на пречупената светлина от изгревите и залезите, а колкото по-прашна е атмосферата, толкова по-червена изглежда Луната. За да й се насладят, хиляди ентусиасти в Европа, Азия, Африка и Австралия насочиха погледи, телескопи и фотоапарати към небето.

Трябва да са спазени две условия, за да се случат лунните затъмнения.

„Първото условие трябва да е пълнолуние. Фазата на Луната трябва да е пълна. Това означава, че Земята се намира между Слънцето и Луната. Второто условие, което трябва да бъде съблюдавано, е Луната да се намира в така наречения възел на орбитата си“, обясни физикът д-р Недислав Веселинов.

Той уточни, че всички планети в Слънчевата система, включително Земята, се въртят в една равнина, която се нарича еклиптика.

„Орбитата на Луната обаче е наклонена на около 5 градуса спрямо еклиптиката и на всеки 28 дена пресича два пъти еклиптиката. Веднъж низходящо - отива към „опашката на дракона“, веднъж възходящо - отива към „главата на дракона“. Местата, където орбитата пресича еклиптиката се наричат възли. За да се получи пълно слънчево затъмнение трябва едновременно да е пълнолуние и този възел да е зад Земята на една линия с нея и със Слънцето. Тогава се получава, че Луната отива точно в сянката на Земята“, посочи д-р Веселинов.

Кърви ли Луната?

Когато Слънцето, Земята и Луната се подредят в една линия, сянката на нашата планета пада върху спътника ѝ и понякога го оцветява в загадъчен, наситен червен оттенък – зрелище, което удивява хората от хилядолетия.

„Луната изобщо не кърви“, каза с усмивка д-р Веселинов, цитиран от БГНЕС.

Земната атмосфера при определени условия действа като леща и част от лъчите се пречупват от нея и тръгват към Луната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK