Летището в Брюксел е затворено след сигнал за забелязан дрон. Това съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение и говорителката на летището.

„В момента няма кацащи или излитащи полети“, заяви говорителката, добавяйки, че не може да прецени колко дълго летището ще остане затворено.

По-малкото летище в Лиеж също съобщи, че в момента е затворено, след като са били забелязани дронове.

Блокираха берлинското летище за близо два часа заради дронове

Кърт Вервилиген, говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, заяви, че малко преди 19:00 часа по Гринуич е бил забелязан дрон в близост до летището в Брюксел и затова летището е било затворено като предпазна мярка.

През септември летищата в Копенхаген и Осло трябваше да бъдат затворени за кратко време в резултат на забелязани дронове, а през изминалия уикенд дронове бяха забелязани и над белгийска военна база. 

