Летището в Брюксел е затворено след сигнал за забелязан дрон. Това съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение и говорителката на летището.

„В момента няма кацащи или излитащи полети“, заяви говорителката, добавяйки, че не може да прецени колко дълго летището ще остане затворено.

По-малкото летище в Лиеж също съобщи, че в момента е затворено, след като са били забелязани дронове.

Кърт Вервилиген, говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, заяви, че малко преди 19:00 часа по Гринуич е бил забелязан дрон в близост до летището в Брюксел и затова летището е било затворено като предпазна мярка.

През септември летищата в Копенхаген и Осло трябваше да бъдат затворени за кратко време в резултат на забелязани дронове, а през изминалия уикенд дронове бяха забелязани и над белгийска военна база.

