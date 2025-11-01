Полетите на летище „Берлин-Бранденбург“ бяха временно спрени в петък вечерта, след като в района бяха забелязани неидентифицирани дронове, предаде АФП.

Движението беше напълно прекъснато между 20:08 и 21:58 часа, а няколко самолета бяха пренасочени към други германски градове по време на блокирането.

