Спасиха двама души, блокирани в колата си вследствие на обилния сняг в Северна Испания.

В неделя спасителен екип стигнал до закъсалото превозно средство със ски за бягане и намерил двамата души, които са се обадили на спешния телефон.

И двамата са в добро здравословно състояние.

Спасителният екип им донесъл топли дрехи и снегоходки, което им позволило да слязат пеша безопасно.

Първият уикенд на обилен снеговалеж обхвана няколко региона в Испания, като Навара, Арагон и Каталуния са под червена тревога от събота.

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