Спасиха двама души, блокирани в колата си вследствие на обилния сняг в Северна Испания.
В неделя спасителен екип стигнал до закъсалото превозно средство със ски за бягане и намерил двамата души, които са се обадили на спешния телефон.
И двамата са в добро здравословно състояние.
Спасителният екип им донесъл топли дрехи и снегоходки, което им позволило да слязат пеша безопасно.
Първият уикенд на обилен снеговалеж обхвана няколко региона в Испания, като Навара, Арагон и Каталуния са под червена тревога от събота.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK