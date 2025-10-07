Всички училища и детски градини в румънската столица Букурещ ще бъдат затворени в сряда – 8 октомври, заради очакваното лошо време.

Това реши днес комитетът за извънредни ситуации в града, съобщава новинарският сайт Хотнюз, цитирана от БТА.

Няколко висши учебни заведение в Букурещ също обявиха днес, че отменят присъствените занятия утре заради предупрежденията на метеоролозите.

Властите в югоизточните окръзи Гюргево, Яломица, Констанца и Кълъраш вече обявиха, че затварят градините и училищата.

Прогнозата за 8 октомври е за поройни дъждове и силен вятър, има повишен риск от наводнения.

Червен код (трета степен) е обявен за столицата Букурещ и още пет окръга – Констанца, Кълъраш, Яломица, Гюргево и Илфов.

Временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувяну призова жителите на Букурещ да избягват придвижването навън утре, особено в по-натоварените зони и местата, които биха могли да се наводнят.

Властите издадоха и предупреждение RO-ALERT, в което гражданите са призовани да избягват пътувания и да вземат мерки за подслоняване и защита.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK