Разговорите между делегациите на Русия и Украйна бяха подновени онлайн, като ръководителят на руската делегация Владимир Медински публикува снимка от тях.

Канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски потвърди, че новият кръг от преговорите е започнал, предаде Асошиейтед прес.

Photo released by Russian chief negotiator Vladimir Medinsky shows ongoing talks between #Russia and #Ukraine continued on Friday via video link, following meetings earlier in the week in #Turkey.#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/zfdhJzVF9R