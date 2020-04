Католиците и протестантите отбелязват днес Възкресение Христово – Великден.

Това се случва в условията на пандемия от коронавирус и много ограничителни мерки срещу разпространението на заразата.

Много от католическите свещеници вече отправиха послания, че ако човек не отиде на църква, това не означава, че не празнува Възкресение Христово, защото то е за всяка отделна личност, а не само за тези, които участват в литургията.

Папа Франциск отслужи великденското богослужение при закрити врата в базилика „Свети Петър“.

Папата сравни страха и отчаянието, които хората изпитват сега, с това, което са преживели учениците на Исус след разпятието.

Те, подобно на нас, са видели със собствените си очи страдание и трагедия, станала съвсем внезапно, каза папата. Както за тях, така и за нас това е бил най-мрачният час, добави той в посланието си.

Днес той ще отправи традиционната си великденска благословия „Урби ет Орби“ (Към Града и към света). Това също ще се случи с участието на малцина духовници. Всички служби могат да бъдат гледани онлайн.

Британската кралица Елизабет Втора отправи послание към нацията по случай Великден.

„Тази година Великден ще бъде различен за много от нас, но като стоим настрана едни от други, ние се пазим взаимно. Но Великден не е отменен. Всъщност се нуждаем от Великден както всякога“, каза тя в аудиозапис, качен в „Туитър“.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT