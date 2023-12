Дългогодишна водеща на новините на Би Би Си показа среден пръст на живо в ефир. Неприличният жест е заснет от зрители, а кадрите веднага обиколиха социалните мрежи.

Мариам Мошири бе хваната с повдигнати вежди и втренчено изражение да показва неприличния жест в сряда в началото на обедния новинарски бюлетин на реномираната медия.

Когато осъзна какво се случва, тя бързо спусна ръката си и заличи изражението си, преди бързо да започне да чете новини за бившия британски премиер Борис Джонсън по сериозен и сдържан начин.

В четвъртък тя се извини за „глупавата шега“ в социалната мрежа X. По думите ѝ тя е била предназначена за екипа, като Мошири се преструвала, че отброява с пръсти секундите до началото на емисията.

„Когато стигнахме до 1, завъртях пръста си на шега и не осъзнавах, че това ще бъде заснето с камера. Това беше лична шега с екипа и много съжалявам, че излезе в ефир. Не съм имала намерение да се случи и съжалявам, ако съм обидила или разстроила някого“, написа тя.

