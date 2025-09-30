YouTube се съгласи да изплати на американския президент Доналд Тръмп 24,5 милиона долара като част от извънсъдебно споразумение, свързано със спирането на профила му след щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. Споразумението е поредна стъпка от уреждането на отношенията между Тръмп и технологични компании заради блокирането на профила му.

От общата сума, 22 милиона долара ще бъдат насочени към изграждането на нов бален салон в Белия дом чрез фонда Trust for the National Mall. Останалите 2,5 милиона долара ще се разпределят между други ищци, сред които Американският консервативен съюз и писателката Наоми Уолф.

YouTube е поредната от големите технологични платформи, които постигат споразумение с Тръмп заради блокиране на негови акаунти. През януари тази година Meta плати 25 милиона долара, за да уреди подобен съдебен спор за Facebook и Instagram. През февруари X се съгласи да плати около 10 милиона долара.

Тези споразумения идват, след като основните социални мрежи блокираха профилите на Тръмп с аргумент, че публикациите му могат да подтикнат към ново насилие след щурма на Капитолия. YouTube премахна канала му на 12 януари 2021 г., като се позова на „продължаващ риск от насилие“. Акаунтът му беше възстановен едва през март 2023 г.

Правен контекст и критики

Тръмп заведе дело през юли 2021 г., твърдейки, че компаниите са нарушили правото му на свобода на словото чрез незаконна цензура над консервативни гласове. Експерти по граждански права обаче напомнят, че Първата поправка на Конституцията на САЩ обичайно защитава от цензура от страна на държавата, но не и от частни компании.

В самото споразумение изрично се подчертава, че то „не представлява признание на вина или отговорност“ от страна на YouTube. За платформата, която отчете близо 9,8 милиарда долара приходи от реклама само през второто тримесечие на 2025 г., изплатената сума е сравнително малък разход.

Споразумението беше обявено седмица преди насрочено съдебно заседание на 6 октомври във федералния съд в Оукланд, Калифорния.

