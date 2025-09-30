YouTube се съгласи да плати 22 милиона долара, за да уреди дело, заведено от президента Доналд Тръмп, след като компанията бе спряла акаунта му заради нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г. Това гласи съдебно заявление, подадено в понеделник.

Онлайн видео платформата, дъщерно дружество на компанията майка на Google Alphabet, е поредната голяма технологична фирма, която се споразумя с Тръмп, след като той заведе съдебни дела, оспорвайки премахването на платформата от големите технологични компании след 6 януари.

22-те милиона долара ще отидат за най-новия строителен проект на Тръмп в Белия дом, чрез организация с нестопанска цел, наречена Trust for the National Mall, която е „посветена на възстановяването, запазването и издигането на Националния мол, за да подпомогне изграждането на Държавната бална зала на Белия дом“.

Това гласи съобщение за споразумение, подадено във федерален съд в Калифорния.

Освен 22-те милиона долара за начинанието на Тръмп с балната зала, YouTube се съгласи да плати 2,5 милиона долара на редица други съюзници на Тръмп, включително Американския консервативен съюз.

Основни платформи отстраниха Тръмп след 6 януари на фона на опасения, че той ще подтикне към по-нататъшно насилие с фалшиви твърдения, че измамите с избори са причинили загубата му от Джо Байдън през 2020 г. Платформата блокира Тръмп да качва ново съдържание на 12 януари 2021 г., посочвайки „опасения относно продължаващия потенциал за насилие“.

Ходът дойде успоредно с действията на Facebook и Twitter, които също спряха възможността на Тръмп да публикува след сътресенията на 6 януари.

79-годишният републиканец заведе дело срещу компании за социални медии и YouTube, твърдейки, че е бил неправомерно цензуриран. Адвокатите на Тръмп твърдяха, че той е бил отстранен по „несъществуващи или широки, неясни и постоянно променящи се стандарти“, според първоначалната жалба от юли 2021 г. срещу главния изпълнителен директор на YouTube и Alphabet Сундар Пичай. Привилегиите на Тръмп за публикуване бяха ограничени, след като над 140 полицаи бяха ранени в часове сблъсъци с про-Тръмп бунтовници, размахващи бейзболни бухалки, стикове за хокей и други импровизирани оръжия, заедно с електрошокови пистолети и кутии със спрей против мечки. Те искаха да попречат на Конгреса да потвърди победата на Байдън.

