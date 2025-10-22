WSJ: Зелена светлина за украински атаки срещу Русия с далекобойни ракети - Тръмп отрече

Американският президент Доналд Тръмп отрече информацията, че Вашингтон е дал разрешение на Украйна да използва далекобойни западни ракети за да нанася удари дълбоко в Русия.

„Това е фалшива новина. Съединените щати нямат нищо общо с тези ракети“, заяви Тръмп в отговор на статия, публикувана от изданието Wall Street Journal по-рано днес.

Според нея администрацията на Тръмп е премахнала ключовото ограничение, което досега не позволяваше на Украйна да използва западни ракети срещу цели на руска територия.

Изданието се позовава на американски официални лица, според които решението е дало възможност на Киев да засили атаките си срещу руски военни обекти.

Wall Street Journal съобщава, че промяната в правилата е настъпила, след като правомощията за одобряване на такива операции са били прехвърлени от министъра на отбраната Пийт Хегсет към главнокомандващия американските сили в Европа генерал Алексъс Гринкевич, който оглавява и силите на НАТО в региона.

Според изданието Украйна вече е използвала британска ракета Storm Shadow, за да удари завод в руския град Брянск, произвеждащ експлозиви и ракетно гориво. Украинската армия определи атаката като „успешен удар“, който е пробил руската противовъздушна отбрана.

Wall Street Journal отбелязва, че Съединените щати контролират използването на тези ракети, тъй като те се насочват с помощта на американски разузнавателни данни.

От Белия дом заявиха пред изданието, че президентът Тръмп се стреми да сложи край на войната и че тя никога не би избухнала, ако той е бил президент по това време.

По-късно самият Тръмп категорично отрече твърденията в статията и определи информацията като „невярна“.

