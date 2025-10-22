dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 11°
00 Разкъсана облачност 11°
01 Разкъсана облачност 10°
02 Незначителна облачност
03 Незначителна облачност
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

WSJ: Зелена светлина за украински атаки срещу Русия с далекобойни ракети - Тръмп отрече

„Това е фалшива новина. Съединените щати нямат нищо общо с тези ракети“, заяви Тръмп в отговор на статия, публикувана от Wall Street Journal

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:29 ч. 22.10.2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп отрече информацията, че Вашингтон е дал разрешение на Украйна да използва далекобойни западни ракети за да нанася удари дълбоко в Русия.

„Това е фалшива новина. Съединените щати нямат нищо общо с тези ракети“, заяви Тръмп в отговор на статия, публикувана от изданието Wall Street Journal по-рано днес.

Според нея администрацията на Тръмп е премахнала ключовото ограничение, което досега не позволяваше на Украйна да използва западни ракети срещу цели на руска територия.

Изданието се позовава на американски официални лица, според които решението е дало възможност на Киев да засили атаките си срещу руски военни обекти.

Украйна взриви руския химически завод в Брянск с ракети Storm Shadow

Wall Street Journal съобщава, че промяната в правилата е настъпила, след като правомощията за одобряване на такива операции са били прехвърлени от министъра на отбраната Пийт Хегсет към главнокомандващия американските сили в Европа генерал Алексъс Гринкевич, който оглавява и силите на НАТО в региона.

Според изданието Украйна вече е използвала британска ракета Storm Shadow, за да удари завод в руския град Брянск, произвеждащ експлозиви и ракетно гориво. Украинската армия определи атаката като „успешен удар“, който е пробил руската противовъздушна отбрана.

Wall Street Journal отбелязва, че Съединените щати контролират използването на тези ракети, тъй като те се насочват с помощта на американски разузнавателни данни.

От Белия дом заявиха пред изданието, че президентът Тръмп се стреми да сложи край на войната и че тя никога не би избухнала, ако той е бил президент по това време.

По-късно самият Тръмп категорично отрече твърденията в статията и определи информацията като „невярна“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България

Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България
Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп

Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп
Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни

Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни
ГЕРБ: „ДПС – Ново начало“ отказва участие в изпълнителната власт

ГЕРБ: „ДПС – Ново начало“ отказва участие в изпълнителната власт
Тази сутрин
Снимка: Графа за клипа на „Всеки от нас“: За мен това е кауза – загубих майка си от рак, диагностицираха и баща ми
Графа за клипа на „Всеки от нас“: За мен това е кауза – загубих майка си от рак, диагностицираха и баща ми
Снимка: Разделно изхвърляне на боклука: Защо е важно да рециклираме отпадъците си?
Разделно изхвърляне на боклука: Защо е важно да рециклираме отпадъците си?
Снимка: „Това е детската ми мечта“: Варненска легенда капитан Светлозар Тенев ще обиколи света сам с яхтата си
„Това е детската ми мечта“: Варненска легенда капитан Светлозар Тенев ще обиколи света сам с яхтата си
Лице в лице
Снимка: Сигурност в училищата
Сигурност в училищата
Снимка: Охрана и безопасност в моловете
Охрана и безопасност в моловете
Снимка: Пътят на Северна Македония към ЕС
Пътят на Северна Македония към ЕС
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система