Според ново проучване вулкан, който е бил в състояние на покой в продължение на стотици хиляди години, може да се подготвя за масивна експлозия, пише ABC News.

Учените са измерили признаци на неспокойствие във вулкана Тафтан в източен Иран, близо до границата с Афганистан, въпреки че през последните 700 000 години не е имало изригвания, според статия, публикувана по-рано този месец в Geophysical Research Letters.

Бързо издигане е било засечено в близост до връх на Тафтан между юли 2023 г. и май 2024 г., докато методът за анализ за намаляване на случайния шум, дължащ се на атмосферните условия, е показал, че нито валежите, нито земетресенията са предизвикали нестабилността.

Според изследователите, вероятно предстои експлозивна ерупция. Промените в газопропускливостта в по-плитката част на вулкана, както и незабелязаното движение на магмата в дълбочина, вероятно са довели до натрупване на хидротермално налягане.

Тафтан е обект на често изпускане на газ, но геоложките данни показват, че той не е претърпял голямо изригване от 700 000 години насам.

Според Програмата за глобален вулканизъм на Смитсоновия институт, „несигурни“ изригвания може да са се случили през януари 1902 г. и април 1993 г.

Понастоящем Тафтан не се наблюдава със същата степен на внимателност като другите вулкани поради отдалеченото си местоположение. Според статията, космическите сателитни наблюдения са единственият източник на данни за откриване на прехода от състояние на покой към изригване при много отдалечени и ненаблюдавани вулкани.

Проучването разкрива спешна необходимост от преразглеждане на настоящия риск от вулканична активност в субдукционната вулканична дъга Макран – участък по протежението на Индийския океан – и от създаване на мрежи за наблюдение на вулкани в региона.

„Нашите открития показват, че Тафтан е по-активен, отколкото се смяташе досега“, пишат авторите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK