В петък разтопена лава изригна драматично от западните и южните кратери на вулкана Килауеа на Хавайските острови, след като ден по-рано избухна.

Камерите на Американската геоложка служба показаха потоци от лава, които се събираха и издълбаваха пейзажа, пише Ройтерс.

Килауеа е един от най-активните вулкани в света и изригва периодично от 23 декември 2024 г.

Той се намира на южния склон на по-големия вулкан Мауна Лоа и е част от Национален парк „Хавайски вулкани“.

Килауеа изригва почти непрекъснато от 1983 г. насам. Неговите изригвания често са невзривни и се характеризират с фонтани от лава и потоци от нея.

На хавайски език името Килауеа означава „много разпръскващ се“ или „изригващ“, което се отнася до непрекъснатия поток на лава.

Едно от най-продължителните изригвания е било в източната рифтова зона от 1983 до 2018 г. През май 2018 г. изригване в долната част на рифтовата зона доведе до разрушаването на много домове.

Вулканът е внимателно наблюдаван от Геоложката служба на САЩ чрез Хавайската вулканична обсерватория, за да се следи неговата активност и потенциалните опасности.

