„Тези резултати са от обществено значение и трябва да бъдат публикувани“, категорична е Юлия Навалная

Юлия Навалная, съпругата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че западни лабораторни тестове на проби показват, че руският опозиционер е бил отровен.

„Успяхме да прехвърлим биологичните материали на Алексей в чужбина. Лаборатории в две различни страни проведоха изследвания“, обясни тя.

Снимка: Reuters

„Тези лаборатории, независимо една от друга, заключиха, че Алексей е бил отровен. Тези резултати са от обществено значение и трябва да бъдат публикувани“, категорична е Юлия Навалная. „Всички ние заслужаваме да знаем истината.“

Руският опозиционер Алексей Навални почина в затвор на 16 февруари 2024 година. Официалната версия на руските власти е, че той е починал от сърдечна аритмия на 47-годишна възраст.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

През 2020 година той беше хоспитализиран, след като беше отровен с новичок. Руските власти разрешиха той да се лекува в Германия и Навални беше транспортиран в Берлин. Въпреки това след завръщането му обратно в Русия през 2021 година Навални беше незабавно задържан на летището по обвинение в нарушаване на условията за условно освобождаване, докато е бил хоспитализиран в Германия.

Последваха серия осъдителни присъди – 9 години за присвояване и неуважение към съд, както 19 години затвор за екстремизъм.

Снимка: EPA

През декември 2023 г. Навални изчезна от затвора за почти три седмици. Той се появи отново в поправителна колония в Северния полярен кръг в Ямало-Ненецкия автономен окръг. През 2024 г. руската затворническа служба съобщи, че Навални е починал. Тялото му беше държано в морга няколко дни преди да бъде освободено и предадено на семейството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK