Вселенският патриарх Вартоломей пристигна във Вашингтон. По време на своето 12-дневно апостолическо посещение в Съединените щати той ще има и политически срещи.

Официалната церемония по посрещането на Вартоломей се състоя в базата „Джойнт Бейс Андрюс“, където бяха архиепископ Елпидофор на Америка, членове на Светия Синод, правителствени служители и представители на гръцко-американската общност.

Днес Вселенският патриарх Вартоломей ще бъде приет от президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет в 14:00 часа местно време.

На следващия ден той ще положи венец в Националното гробище Арлингтън, придружен от командващия генерал на Командването на сухопътните сили на САЩ, генерал Андрю Попас.

След това ще присъства на обяд, организиран от Екатерини Насика, посланик на Гърция в САЩ. Ще има официална вечеря в Държавния департамент, организирана в негова чест от заместник-държавния секретар Майкъл Ригас.

Той ще присъства и на обяд в Конгреса, организиран от председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, с участието на членове и от двете партии.

Вартоломей ще се срещне и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и ще произнесе реч пред Съвета за външни отношения, един от най-влиятелните мозъчни тръстове в Съединените щати.

