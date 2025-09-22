Disney съобщи, че токшоуто Jimmy Kimmel Live ще се завърне в ефир във вторник, след като водещият беше спрян от излъчване заради реакциите му след смъртта на Чарли Кърк.

Кимел предположи, че убиецът на активиста може да е поддръжник на американския президент Доналд Тръмп. Комикът също така обвини движението MAGA (Make America Great Again), че се опитва да спечели политически точки от трагедията.

От Disney посочват, че след разговори с водещия на късното предаване на ABC Джими Кимел са стигнали до решението да върнат шоуто във вторник, предаде Ройтерс.

"Миналата сряда взехме решение да спрем шоуто, за да избегнем по-нататъшно разпалване на напрегната ситуация в емоционален момент за нашата страна", коментират още от Disney.

Консервативният активист Кърк беше съюзник на президента Доналд Тръмп, който обвини „радикалната левица“ за смъртта му и заплаши да преследва либерални организации, дарители и телевизионни мрежи, които, според него, клеветят или приемат с радост новината за убийството.

Снимка: Ройтерс

Внезапното отстраняване на водещия на токшоуто Джими Кимъл от ABC под натиск от Федералната комисия по комуникациите беше възприето като поредната демонстрация на властта, която Тръмп притежава, за да подчинява медиите, развлекателните и цифровите платформи на волята си.

Решението на американската телевизионна мрежа ABC да изтегли шоуто Jimmy Kimmel Live! от програмата си предизвика масова критика, включително от холивудски звезди като Бен Стилър и Джейми Лий Къртис.

Снимка: Ройтерс

