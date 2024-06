Двама пилоти на учебен самолет са загинали при катастрофа в Централна Турция. Това съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Разбилият се самолет е тип SF-260D на турските Военно въздушни сили. Той е излетял на тренировъчен полет от авиобаза в окръг Кайсери, а по-късно се е разбил по неизвестна причина, съобщи турското министерство на националната отбрана, цитирано от БТА.

#BREAKING: Two pilots killed in training plane crash in central Turkey - National Defense Ministry pic.twitter.com/aABggiKnC3