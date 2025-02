Жителите на американския град Детройт, щата Мичиган, се справят с последствията от спукан водопровод, който наводни домовете им по-рано тази седмица при минусови температури.

В понеделник стоманен водопровод с дължина 1,37 метра, построен през 30-те години на миналия век, се спука в югоизточната част на града, съобщават местните медии, цитирани от USA TODAY Network.

Екипите използваха надуваеми лодки, за да преминат през водата, дълбока до коленете и помогнаха за спасяването на около 200 души.

Във вторник десетки семейства трябваше да спят в хотели през нощта. Заради температури от минус 17 градуса автомобилите замръзнаха, а от сряда екипите работеха през образуваните ледове.

„Има няколко коли на нашата улица, които не работят“, коментира местен жител.

Двата му автомобила, включително чисто нов камион, са извън употреба. Водата е навлязла във вътрешността, замръзнала е и ги е повредила непоправимо. Мъжът не може да стигне до работата си вече няколко дни. Казва, че повечето му съседи имат същия проблем.

Градските власти посочват, че усилията за възстановяване са в ход. Кметът Майк Дъган потвърди, че агенциите за водоснабдяване, Управлението по водите на Големите езера и Детройтското водоснабдяване и канализация ще покрият разходите по щетите, които не са покрити от застраховка.

