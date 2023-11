Израелската армия разпространи видеозапис в Телеграм, на който се вижда как според тях е нанесен удар по тунел на „Хамас“, разположен близо до училище в южната част на Газа.

Ройтерс успя да потвърди местоположението на видеото по сградите и разположението на пътищата, които съвпадат със сателитните снимки на този район. Ройтерс не успя да провери независимо точно кога са заснети кадрите.

Според последните данни, публикувани в сряда, по време на сухопътната офанзива в Газа са загинали 31 израелски войници, а над 260 са ранени.

Израелската армия съобщи, че от началото на конфликта преди месец е унищожила общо 130 тунела на "Хамас" на територията на Ивицата Газа.

Израелците твърдят, че има сложна мрежа от тунели в песъчливата почва в Ивицата Газа, която е дълга едва около 45 км, широка между 6 и 14 км в различните си части и има население над 2 милиона души.

Някои от тунели са електрифицирани. Средно те са високи по 2 метра и широки по 1 метър, но някои са достатъчно големи и за преминаването на превозни средства. Откритите в тунелите складове с вода и кислород показват, че "Хамас" се подготвя за продължителен престой под земята.

