Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна. Това обяви днес руският президент Владимир Путин при посещението си в Централната военна болница „П. В. Мандрика“ в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс.

При визитата си лидерът на Русия съобщи и за успешното изпитание на безпилотното подводно ядрено суперторпедо „Посейдон“.

„Всички руски сили напредват в Украйна. Сега си гарантираме дългосрочна сигурност“, заяви руският държавен глава.

По думите му в Купянск и Покровск врагът е „блокиран и обкръжен“.

„Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас. На две места - в град Купянск и град Красноармейск (Путин използва старото име на Покровск – бел. ред.) противникът се оказа блокиран, в обкръжение“, заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.

„Русия е готова да осигури достъп на журналисти до блокираните украински военнослужещи. Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решения, касаещи съдбата на своите съграждани, които са блокирани“, отбеляза той, добавяйки, че Русия се безпокои от провокации на Киев по време на престоя на журналисти в зоната на обкръжените украински части, информира ТАСС.

„Готови сме заради журналистите да прекратим бойните действия за определено време - за два, три, шест часа“, каза Путин.

Президентът на Русия заяви пред военнослужещите в болницата, че всички руски бойци „се държат героично“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK