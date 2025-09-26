dalivali.bg
София
сега Облачно 18°
21 Облачно 18°
22 Облачно 18°
23 Облачно 17°
00 Облачно 16°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Владимир Путин обяви революционно руско откритие в ядрената енергетика

Според руския президент до няколко години Москва ще представи първата в света ядрена система с напълно затворен горивен цикъл

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:19 ч. 26.09.2025 г.

Руският президент Владимир Путин обяви, че до 2030 г. Русия ще въведе първата в света ядрена енергийна система с напълно затворен горивен цикъл. Това съобщават руските информационни агенции. Според тях този пробив може да реши дългогодишните проблеми с управлението на радиоактивните отпадъци и недостига на уран.

Изявлението руския държавен глава беше направено на Световния атомен форум в Москва пред международна публика, сред която генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси и представители на Беларус, Армения, Етиопия, Мианмар, Иран и Узбекистан.

Проектът ще се реализира в Томска, където ще се изгради енергиен комплекс. В момента върху иновативния бърз реактор BREST-OD-300 се работи в затворения град Севeрск в Сибирския химически комбинат.

Г-7: Русия трябва да върне пълния контрол над АЕЦ „Запорожие“

Путин подчерта, че системата ще позволява повторно използване на 95% от отработеното атомно гориво, като практически ще елиминира натрупването на радиоактивни отпадъци и проблема с доставките на уран. В момента практиката е използваното гориво да се съхранява в специални хранилища.

По думите на Путин BREST-OD-300 ще работи с олово като охладител и със смесено уран-плутониево нитридно гориво, изцяло произведено от ядрени отпадъци. Това гарантира затворен цикъл – от производство до преработка на гориво

Русия разработва тази технология повече от десетилетие чрез проекта „Прорыв“ („Пробив“). През 2023 г. реакторът BN-800 в Белоярската АЕЦ беше успешно преобразуван за работа със смесено уран-плутониево гориво, а от 2021 г. в Балаковската АЕЦ се тестват различни горивни смеси.

Николов: Ядрен реактор от руски тип може да издържи удар от падащ самолет

Новината идва на фона на геополитическо напрежение и растящите световни нужди от доставки на уран. Путин подчерта, че Москва няма да пази откритието само за себе си, а ще помогне на партньорите си да изградят суверенни ядрени индустрии, без да създава зависимост.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро

КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро
Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд
Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)
Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)
Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Снимка: Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Снимка: д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий