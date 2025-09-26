Владимир Путин обяви революционно руско откритие в ядрената енергетика

Руският президент Владимир Путин обяви, че до 2030 г. Русия ще въведе първата в света ядрена енергийна система с напълно затворен горивен цикъл. Това съобщават руските информационни агенции. Според тях този пробив може да реши дългогодишните проблеми с управлението на радиоактивните отпадъци и недостига на уран.

Изявлението руския държавен глава беше направено на Световния атомен форум в Москва пред международна публика, сред която генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси и представители на Беларус, Армения, Етиопия, Мианмар, Иран и Узбекистан.

Проектът ще се реализира в Томска, където ще се изгради енергиен комплекс. В момента върху иновативния бърз реактор BREST-OD-300 се работи в затворения град Севeрск в Сибирския химически комбинат.

Путин подчерта, че системата ще позволява повторно използване на 95% от отработеното атомно гориво, като практически ще елиминира натрупването на радиоактивни отпадъци и проблема с доставките на уран. В момента практиката е използваното гориво да се съхранява в специални хранилища.

По думите на Путин BREST-OD-300 ще работи с олово като охладител и със смесено уран-плутониево нитридно гориво, изцяло произведено от ядрени отпадъци. Това гарантира затворен цикъл – от производство до преработка на гориво

Русия разработва тази технология повече от десетилетие чрез проекта „Прорыв“ („Пробив“). През 2023 г. реакторът BN-800 в Белоярската АЕЦ беше успешно преобразуван за работа със смесено уран-плутониево гориво, а от 2021 г. в Балаковската АЕЦ се тестват различни горивни смеси.

Новината идва на фона на геополитическо напрежение и растящите световни нужди от доставки на уран. Путин подчерта, че Москва няма да пази откритието само за себе си, а ще помогне на партньорите си да изградят суверенни ядрени индустрии, без да създава зависимост.