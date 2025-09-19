Два руски изтребителя са се приближили на ниска височина до полска нефтена платформа в Балтийско море, съобщиха полските гранични сили, предаде ДПА.

Изтребителите се приближиха до сондажната платформа "Петробалтик" на височина 150 метра, написа говорителка на вътрешното министерство в "Екс".

При това бе нарушена зоната за сигурност над платформата, съобщиха от граничната служба в "Екс".

"Полските въоръжени сили и други служби бяха уведомени."

Националната граница не е била нарушена, заяви говорителка на службата пред телевизия TVN24.

Нефтената платформа се намира в полската икономическа зона на Балтийско море, на около 70 километра северно от Ястарня.

Инцидентът беше съобщен часове след като Естония заяви, че нейното въздушно пространство е било нарушено от Русия.

Според естонската армия, три изтребителя МИГ-31 са навлезли без разрешение в въздушното пространство близо до остров Вайндло в Балтийско море и са останали там общо 12 минути.

Миналата седмица най-малко 19 руски дрона са навлезли в полското въздушно пространство и са били свалени от полските и НАТО сили. Инцидентът е първият случай, в който руски дронове са свалени от НАТО сили.

