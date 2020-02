Въоръжен мъж откри огън в търговски център в тайландската столица Банкок. Един човек е убит, а друг - ранен, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Според местни медии жертвата е служителка на козметичен салон. Полицията смята, че извършителят на атаката е бил воден от лични мотиви.

The shooting took place inside a beauty clinic at Century Movies Plaza. The deceased victim was a 28-year-old employee at the clinic. The gunman is believed to be her boyfriend. The shooting was caught on CCTV and the police are searching for the shooter #ยิงกลางห้าง #Bangkok pic.twitter.com/rlrV9rwS2S