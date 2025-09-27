Вълк носи страх и притеснения за жителите на германското село Щайнау, провинция Долна Саксония.

12 овце, принадлежащи на овцевъда Томас Райнеке, загиват мигновено след две нападения, а над 30 други са били ранени.

Друг фермер също е потърпевш от нападенията на вълка - в средата на селото и само на 100 метра от детска градина.

„Нападението е станало между 9 и 10 часа сутринта. В 9 часа овцете все още бяха живи, а в 10 часа те лежаха мъртви до къщата. Това се случва точно на 100 метра от детската градина“, коментира Томас Райнеке в интервю за RTL.

В селото с 900 жители вече никой не иска да оставя децата си сами.

Хората настояват животното да бъде отстреляно.

