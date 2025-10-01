Жертвите на проливния дъжд в украинския град Одеса станаха 10, съобщи вицепремиерът на Украйна по въпросите на възстановяването и министър на развитието на общините и териториите Олексий Кулеба.
"Градът преживява тежки последици от природното бедствие. Вече 10 души са загинали. Сред тях е и дете. Утре в града е обявен ден на траур. Моите искрени съболезнования на семействата на загиналите", съобщи Кулеба.
"Валежите продължиха повече от 12 часа. Ще бъде създадена специална комисия към Одеската областна военна администрация, която да разследва причините за трагедията. Разговарях с жителите в най-засегнатите места. Хората са останали без имоти. Повредено е оборудване, необходимо за отоплителния сезон", допълни Кулеба.
По негова информация повече от 1000 души са потърсили помощ поради наводнението. Към момента в града щети са нанесени на около 300 частни дома и около 400 жилищни сгради.
На снимки се вижда как жители се разхождат близо до автобус и кола, заседнали в огромна дупка, образувала се на път след безпрецедентните валежи в Одеса.
