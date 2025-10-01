Силна дъждовна буря отне живота на най-малко 9 души в Одеса, Украйна, съобщиха спешните служби.

„За седем часа в Одеса падна почти двумесечната норма на валежите. Нито една канализационна система не може да издържи такова натоварване“, заяви кметът на Одеса Геннадий Труханов в Telegram, цитиран от АФП.

„Към момента са известни девет загинали, включително едно дете“, посочи Държавната служба за спешни случаи в отделна публикация.

