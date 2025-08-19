Дървена църква в северната част на Швеция на повече от век ще бъде преместена на 5 километра, за да бъде съхранена.

Храмът е в шведския град Кируна и е построен през 1912 г. Преместването се налага заради разширяването на най-голямата в света мина за добив на желязна руда.

Конструкция е повдигната на гигантски подвижни платформи преди преместването. Тя ще пътува до нивя център на града поне два дни, като максималната скорост на придвижването ще е 500 м в час.

Старият градски център е изложен на риск от пукнатини в земята след повече от век добив на желязна руда.

Преместването на църквата е най-зрелищният и символичен момент от по-широкото преместване на сгради в Кируна, която се намира на 145 км северно от Северния полярен кръг.

Църквата в Кируна е висока 35 м, широка 40 м и тежи 672 тона. Преди 1950 г. е била избрана за най-красивата сграда в Швеция.

Вместо демонтаж, инженерите решават да я преместят цялата, поддържана от стоманени греди и превозвано от самоходни модулни транспортьори.

