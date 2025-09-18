В Лондон британски звезди и активисти участваха в благотворителен концерт в подкрепа на Палестина.

Те призоваха за прекратяване на огъня в Газа и санкции срещу Израел.

От сцената на Уембли Арена послания отправиха музиканти като Брайън Ино, който е и един от организаторите. Холивудският актьор Ричард Гиър също застана под светлината на прожекторите в подкрепа на палестинците в Газа.

Всяко изпълнение беше придружено от картини, рисувани от палестински художници, а приходите от концерта ще бъдат насочени към палестински организации.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK



