В Лондон британски звезди и активисти участваха в благотворителен концерт в подкрепа на Палестина.
Те призоваха за прекратяване на огъня в Газа и санкции срещу Израел.
От сцената на Уембли Арена послания отправиха музиканти като Брайън Ино, който е и един от организаторите. Холивудският актьор Ричард Гиър също застана под светлината на прожекторите в подкрепа на палестинците в Газа.
Всяко изпълнение беше придружено от картини, рисувани от палестински художници, а приходите от концерта ще бъдат насочени към палестински организации.
