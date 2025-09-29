Проливни дъждове заляха улици в испанските региони Сарагоса и Валенсия в неделя, принуждавайки службите за спешна помощ да спасят десетки хора, съобщиха властите.

Испанската държавна метеорологична агенция издаде червен код за опасно време за неделя и понеделник заради бурята „Габриеле“, която носи със себе си проливни дъждове, пише Ройтерс.

В провинция Сарагоса семейство беше видяно на последния етаж на дома си. Родителите предаваха децата си на служители на спешна помощ на надуваема лодка, която ги превози на безопасно място.

Почистването на кал и отломки, оставени от проливните дъждове, започна през нощта и жителите казаха, че са били ужасени от силата на бурята почти година след опустошителните наводнения, които убиха повече от 220 души във Валенсия.

Циклонът „Габриеле“ удари средноатлантическите Азорски острови в Португалия миналия петък с по-слаби ветрове и дъждове от очакваното, но все пак събори дървета и срути покриви, съобщиха властите.

