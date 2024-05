Еверест не е единственият връх в света, който е пренаселен. По-рано тази седмица групи от туристи, изкачващи планината Яндан в Източен Китай, заседнаха на скала, придържайки се за въже по фиксиран маршрут за катерене. Те останаха там повече от час, пише Си Ен Ен.

Снимките на катерачите, които висяха от скалата, докато чакаха другите да напреднат по металните стъпала, прикрепени към планината - станаха популярни в китайските социални мрежи.

„Това е страшно! Човек като мен, който се страхува от височини, може да падне!“ - пише в един от коментарите в социалните мрежи.

„Няма да отида, дори и пари да ми предлжат“, казва друг потребител на китайските социални мрежи.

Трети попита какво ще стане, ако някой от катерачите падне и се наложи да бъде спасен.

Компанията Wenzhou Dingcheng Sports Development Co., Ltd., която управлява опасния път за катерене, заяви, че е подценила броя на желаещите да изкачат планината.

„Поради неправилната ни преценка колко клиенти ще дойдат, липсата на ефективен контрол на трафика, като например система за резервация на билети, и пропуски в управлението на място, клиентите бяха блокирани и хванати в капан по маршрута за изкачване“, се казва в изявление на компанията.

Оттам добавиха, че временно спират продажбата на билети, докато се справят със ситуацията вътрешно, и че в бъдеще ще въведат система за контрол на трафика за посетителите.

Планината Яндан се намира на около 410 километра южно от Шанхай, в провинция Джъдзян, и е висока 1150 метра. Първата седмица на май е празник на Деня на труда в Китай, което допринася за големия брой туристи в района.

#Chinese climbers stuck on cliff for more than an hour due to overcrowding https://t.co/HDmdo67FU0