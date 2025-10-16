Уругвай стана първата държава в Латинска Америка, която легализира евтаназията, след като парламентът одобри законопроект, позволяващ асистирано самоубийство.
Законът за „Достойна смърт“ бе приет в Сената в сряда, като 20 от присъстващите 31 сенатори гласуваха „за“.
Новият нормативен акт дава право на психически здрави пълнолетни лица, намиращи се в терминален стадий на необратимо заболяване, да изберат евтаназия, извършвана от медицински специалист.
Уругвай отдавна е известен със своите социално либерални политики – страната легализира марихуаната, еднополовите бракове и абортите много преди други държави в региона.
Десетчасовите дебати по закона преминаха предимно спокойно и с взаимно уважение, но след приемането му някои от присъстващите наблюдатели извикаха „убийци“.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK