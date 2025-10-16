Уругвай стана първата държава в Латинска Америка, която легализира евтаназията, след като парламентът одобри законопроект, позволяващ асистирано самоубийство.

Законът за „Достойна смърт“ бе приет в Сената в сряда, като 20 от присъстващите 31 сенатори гласуваха „за“.

Новият нормативен акт дава право на психически здрави пълнолетни лица, намиращи се в терминален стадий на необратимо заболяване, да изберат евтаназия, извършвана от медицински специалист.

Уругвай отдавна е известен със своите социално либерални политики – страната легализира марихуаната, еднополовите бракове и абортите много преди други държави в региона.

Десетчасовите дебати по закона преминаха предимно спокойно и с взаимно уважение, но след приемането му някои от присъстващите наблюдатели извикаха „убийци“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK