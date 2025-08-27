В Украйна правителството реши да позволи на млади мъже до 22-годишна възраст да напускат страната. Условието е това да става, ако се обучават в чужбина.
Заради войната всички мъже до 60-годишна възраст имаха забрана да напускат Украйна.
Изискването за военна служба на украинците е те да имат навършени 25 години.
Междувременно тече ултиматумът от две седмици, който американският президент Доналд Тръмп даде за среща между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин.
Киев и западните съюзници отново призоваха Вашингтон да окаже натиск на Москва.
„Трябва да ги събера и двамата по едно и също време. Искам това да свърши. Имаме и икономически санкции. Говоря за икономически, защото няма да влизаме в световна война“, каза от Белия дом Доналд Тръмп.
От днес влязоха в сила новите по-високи американски мита за Индия, които достигат до 50%.
Тръмп аргументира увеличението с това, че Индия е сред държавите, които купуват руски петрол.
