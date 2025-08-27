В Украйна правителството реши да позволи на млади мъже до 22-годишна възраст да напускат страната. Условието е това да става, ако се обучават в чужбина.

Заради войната всички мъже до 60-годишна възраст имаха забрана да напускат Украйна.

Изискването за военна служба на украинците е те да имат навършени 25 години.

Междувременно тече ултиматумът от две седмици, който американският президент Доналд Тръмп даде за среща между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Киев и западните съюзници отново призоваха Вашингтон да окаже натиск на Москва.

„Трябва да ги събера и двамата по едно и също време. Искам това да свърши. Имаме и икономически санкции. Говоря за икономически, защото няма да влизаме в световна война“, каза от Белия дом Доналд Тръмп.

От днес влязоха в сила новите по-високи американски мита за Индия, които достигат до 50%.

Тръмп аргументира увеличението с това, че Индия е сред държавите, които купуват руски петрол.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK