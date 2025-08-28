dalivali.bg
София
сега Слънчево 30°
16 Слънчево 30°
17 Слънчево 30°
18 Слънчево 30°
19 Слънчево 28°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Русия е ударила и украински военен кораб, има загинал

Още продължава търсенето на хора

Снимка: Reuters
Публикувано в  15:31 ч. 28.08.2025 г.

Украйна потвърди, че Русия е нанесла удар по украински военен кораб, при който е загинал един член на екипажа, а няколко са били ранени, предаде Укринформ.

"Можем да потвърдим, че украински военноморски кораб е бил подложен на вражески обстрел. В момента продължават действията по овладяване на последиците от нападението. Повечето членове на екипажа са в безопасност, но търсенето на няколко души все още продължава. За съжаление, един моряк е загинал, а няколко са пострадали", заяви говорителят на военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук.

Русия с мощна атака тази нощ срещу Украйна, най-малко 12 загинали, сред които три деца (СНИМКИ)

По информация от руски източници става въпрос за разузнавателния кораб на украинските ВМС "Симферопол".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)

Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)
Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)

Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)
Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си
Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София

Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София
Тази сутрин
Снимка: Световно първенство по събиране на боклук в София
Световно първенство по събиране на боклук в София
Снимка: Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Снимка: Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест