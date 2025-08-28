Русия е ударила и украински военен кораб, има загинал

Украйна потвърди, че Русия е нанесла удар по украински военен кораб, при който е загинал един член на екипажа, а няколко са били ранени, предаде Укринформ.

"Можем да потвърдим, че украински военноморски кораб е бил подложен на вражески обстрел. В момента продължават действията по овладяване на последиците от нападението. Повечето членове на екипажа са в безопасност, но търсенето на няколко души все още продължава. За съжаление, един моряк е загинал, а няколко са пострадали", заяви говорителят на военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук.

По информация от руски източници става въпрос за разузнавателния кораб на украинските ВМС "Симферопол".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase