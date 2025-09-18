Украйна получи 1000 тела от Русия, за които Москва твърди, че са на загинали украински войници, съобщи правителствена агенция в Киев.

„Днес бяха проведени мерки за репатриране. 1000 тела, които според руската страна принадлежат на украински военнослужещи, са върнати в Украйна“, посочва Координационният щаб на Украйна за третиране на военнопленници, цитирани от БГНЕС.

Въоръжените сили на Украйна ще предадат жертвите за съдебно-медицинска експертиза в системата на Министерството на здравеопазването.

Предстои да се установи самоличността на починалите във възможно най-кратки срокове.

През август украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му и Русия са постигнали споразумение за размяна на 1200 военнопленници след последния кръг от преговорите в Истанбул.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK