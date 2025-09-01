В Сърбия с граждански демонстрации отбелязват 10 месеца от трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

Случаят провокира вълна от обществено недоволство и антиправителствените протести.

Много гимназии и училища започнаха с протести новата учебна година. Родители, ученици и учители отказаха да влязат в класните стаи.

В Нови Сад напрежението ескалира, след като деканът на местния спортен факултет нахлу в сградата през нощта, счупи прозорци и отказа да допусне протестиращите студенти.

Наложи се намеса на спецчасти. В подкрепа на студентите около сградата се събраха много граждани.

