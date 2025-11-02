Без значително намаляване на емисиите на парникови газове Земята може да се окаже на опасна „парникова траектория“ – път, водещ до климатичен хаос.

Според Live Science това гласи нов доклад на природозащитници, които са проследили важни показатели за здравето на Земята, пише БГНЕС.

Учените са установили, че 22 от тези 34 показателя „мигат в червено“, сигнализирайки за състояние на глобална криза.

Тези „жизненоважни показатели за Земята“ включват по-специално концентрациите на атмосферен въглерод и метан, затоплянето на океана, покачването на морското равнище и дела на изключително горещите дни в сравнение със средното за периода 1961-1990 г.

„Повечето от тях достигнаха рекордни нива през 2024 г. И 2025 г. ще продължи тази тревожна тенденция“, според научна статия, публикувана на 29 октомври в списание BioScience.

Според съавтора на изследването Уилям Рипъл, професор по екология в Университета на Орегон, 2024 г. е била най-горещата година в историята и вероятно „най-топлата през последните 125 000 години“.

През тази година температурите на океаните, топенето на ледниците, горските пожари и обезцветяването на коралите достигнаха рекордно високи нива. Рипъл и нейните колеги разработиха системата за жизненоважни показатели на Земята през 2020 г.

След пет години изследователите предупреждават, че човечеството може да премине през поредица от повратни точки, които биха тласнали планетата към самоподдържащо се затопляне – състояние, при което Земята продължава да се затопля дори след значително намаляване на емисиите.

Днес средната глобална температура е с 1,2°C по-висока, отколкото е била между 1850 и 1900 г. Ако страните не въведат нови климатични политики, затоплянето може да достигне 3,1°C до 2100 г.

Това ще бъде безпрецедентен пробив в холоцена, стабилна климатична ера, продължила повече от 11 000 години след последния ледников период.

„Именно тази стабилност позволи на човечеството да развие земеделие, да създаде постоянни селища и да изгради цивилизации. Сега тя отстъпва място на период на бързи и опасни климатични промени“, отбелязват авторите на доклада.

Покачващите се глобални температури увеличават риска от срутване на ледените покривки, топене на вечната замръзналост и загуба на способността на Земята да отразява слънчевата енергия.

Тези процеси биха могли да предизвикат верижна реакция – една повратна точка да задейства други, допълнително дестабилизирайки климатичната система.

Сред най-належащите рискове, посочени в доклада, са загубата на биоразнообразие, недостигът на прясна вода и отслабването на Атлантическата меридионална циркулация – система от океански течения, която пренася топлина към Северното полукълбо.

Изследователите обаче отбелязват, че все още има време за действие. Професор Майкъл Ман от Университета на Пенсилвания заяви, че бързата декарбонизация е ключът към предотвратяването на катастрофа.

