Има убити и ранени при стрелба в полеви офис на Службата за миграция и митнически контрол (ICE) в Далас, САЩ, съобщи Си Ен Ен.

По първоначална информация заподозреният за стрелбата се е самопрострелял и е починал.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем потвърди за стрелба в центъра и за „множество ранени и смъртни случаи“.

„Въпреки че все още не знаем мотива, знаем, че нашите правоохранителни органи ICE са изправени пред безпрецедентно насилие срещу тях. Това трябва да спре. Моля, молете се за жертвите и техните семейства“, написа Ноем в X.

Пострадалите са откарани в болница, но състоянието им към момента не е известно.

От кадри в социалните мрежи се виждат множество полицейски коли в района на стрелбата. 

