Има убити и ранени при стрелба в полеви офис на Службата за миграция и митнически контрол (ICE) в Далас, САЩ, съобщи Си Ен Ен.
По първоначална информация заподозреният за стрелбата се е самопрострелял и е починал.
Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем потвърди за стрелба в центъра и за „множество ранени и смъртни случаи“.
„Въпреки че все още не знаем мотива, знаем, че нашите правоохранителни органи ICE са изправени пред безпрецедентно насилие срещу тях. Това трябва да спре. Моля, молете се за жертвите и техните семейства“, написа Ноем в X.
There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025
The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.
While we don’t know motive yet, we know that our ICE…
Пострадалите са откарани в болница, но състоянието им към момента не е известно.
От кадри в социалните мрежи се виждат множество полицейски коли в района на стрелбата.
Im guessing this wasn't the act of a Christian Nationalist. https://t.co/qIwIyPnQ2F— Watch Tower Down (@Watch_Tower_Dow) September 24, 2025
