Най-малко двама души са били убити след стрелба във вторник вечерта във Виена, съобщават австрийските медии.

Единият от загиналите вероятно е предполагаемият извършител на убийство в апартамент в квартал "Леополдщат". Става въпрос за 44 годишен мъж, който се е опитал да избяга от полицията.

В жилището, където е станал инцидентът, е намерена 44-годишна жена без признаци на живот. С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж, съобщи Кристоф Мирау, говорител на Виенската здравна асоциация, цитиран от БТА.

Последвала е улична престрелка между полицията и нападателя, който се е опитал да избяга с автомобил. Малко по-късно е бил намерен мъртъв в същото превозно средство недалеч от местопроизшествието, съобщи в интервю за ОРФ полицейската говорителка Юлия Шик.

По думите ѝ точните обстоятелства все още не са ясни. Разследват с отношенията между жертвите и предполагаемия извършител. Според информацията двама непълнолетни членове на семейството са били намерени физически невредими.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK