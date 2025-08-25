Тя била обещала на дъщеря си пътуване до Дисниленд във Флорида — но това, което първоначално било планирано като почивка, се превърнало в бягство от „терора“.

Габриела, не е истинското ѝ име, е от Гуаякил от Еквадор, където водела това, което самата тя нарича „нормален живот от средната класа“: работила в телевизионен канал 15 години, имала ипотека, а дъщеря ѝ посещавала частно училище.

Когато започнала да чете заглавия за нарастващо насилие в Еквадор — банди, които се борят за контрол над маршрутите за трафик на кокаин, убийства, които рязко се увеличават, и изнудвания, които се разпространяват — тя си мислела, че тези изнудвания са насочени към „милионери“.

След това дошла първата заплаха: телефонно обаждане с предупреждение да плати на банда или ще бъде застреляна. Обаждащият се знаел къде работи и номера на колата ѝ.

Около времето на планираната почивка в Дисниленд, дядото на дъщеря ѝ бил отвлечен.

Семейството било принудено да плати десетки хиляди долари и получавало видеа, в които се виждало как му режат пръстите. В крайна сметка той бил убит, а един от пръстите му бил оставен в бутилка като подигравка — случай, за който съобщи Би Би Си.

Опасенията, че Габриела няма да бъде в безопасност в Еквадор, накарали нейния партньор да ѝ каже да заведе дъщеря им на пътуването и да не се връща.

Сега Габриела е една от милионите в САЩ с висящи молби за убежище. Въпреки че няма точни данни, много кандидати от Латинска Америка споделят, че са били принудени да напуснат страните си заради насилието на картелите, което рязко е нараснало в няколко държави, включително и в Еквадор.

Но експерти по имиграционно право казват, че става все по-трудно за тези хора да защитят своя случай в Съединените щати.

Американският закон за убежището признава пет основания за предоставяне на закрила, въз основа на Конвенцията за бежанците, приета след Втората световна война. Те са преследване на база: раса, религия, националност, политически убеждения или принадлежност към определена социална група.

Настоящата позиция на Службата за гражданство и имиграция на САЩ е, че убежище може да бъде предоставено само на хора, които бягат от преследване въз основа на една от тези пет категории — но насилието от страна на картелите не попада ясно в никоя от тях.

Според Катлийн Буш-Джоузеф от Института за миграционна политика, този закон е обект на „много, много тълкувания“.

По време на първия мандат на президента Доналд Тръмп неговата администрация затрудни достъпа до убежище за хора, бягащи от бандитско насилие или домашно насилие — две категории, които на пръв поглед изглеждат като престъпления между отделни лица, но в много страни са свързани със системни проблеми в правосъдието и корупцията.

Главният прокурор на Тръмп повиши изискванията за такива искове, издавайки разпореждане, че „заявителят трябва да докаже, че правителството е толерирало действията на частни лица или е показало неспособност да защити жертвите“.

А това може да е изключително трудно. Габриела казва, че да подадеш сигнал за заплахи в страна като Еквадор е рисковано. „Ако имаш късмет и хванат престъпника, най-вероятно на следващия ден ще го пуснат и той ще се опита да те убие от отмъщение.“

Въпреки че администрацията на Байдън отмени това правно тълкуване, самият закон остава непроменен и хората, които бягат от картелите, се чувстват в правен вакуум.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK