Полша е готова да сваля обекти, нарушаващи нейното въздушно пространство, заяви премиерът, но призовава към предпазливост, когато нарушенията не са ясни, предаде Гардиън.

Междувременно полският премиер Доналд Туск предупреди, че Полша няма да се колебае и ще сваля всички обекти, които „нарушават нашата територия и летят над Полша“.

Но той предупреди, че ще се подходи по-предпазливо към ситуации, които не са ясни, съобщи Ройтерс.

„Ще вземем решение да сваляме летящи обекти, когато нарушават нашата територия и прелитат над Полша – по този въпрос няма абсолютно никакво обсъждане“, заяви Туск на пресконференция.

„Когато имаме работа със ситуации, които не са напълно ясни, като например неотдавнашния полет на руски изтребители над платформата „Петробалтик“ – но без никакво нарушение, защото това не са наши териториални води – наистина трябва да се помисли два пъти, преди да се вземе решение за действия, които биха могли да предизвикат много остра фаза на конфликта“, добави той.

Туск заяви, че трябва да бъде сигурен, че Полша няма да остане сама, ако конфликтът започне да ескалира, подчерта Ройтерс.

„Трябва да съм абсолютно сигурен... че всички съюзници ще се отнесат към това по същия начин, по който го правим ние“, каза той.

