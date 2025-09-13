Външният министър на Турция Хакан Фидан ще присъства на среща на външните министри в Доха в неделя. Катар ще бъде домакин на извънредната среща на върха на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) и Арабската лига, насрочена за 15 септември, съобщава БТА.

Подготвителната сесия ще разгледа проект за резолюция, който ще бъде представен на държавните глави на срещата на върха, свикана в отговор на удара на Израел срещу Доха на 9 септември.

Очаква се Фидан да потвърди солидарността на Турция към Катар срещу нападението на Израел, като подчертае, че ударите са насочени както срещу мирните усилия, така и срещу суверенитета на Катар.

Той също така ще изтъкне, че правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху има интерес от прекратяване на огъня.

Министърът ще призове регионалните държави и „отговорните световни сили“ да координират действията си и да отговорят решително на Израел. Очаква се той да отбележи, че импулсът към признаването на Палестина трябва да бъде съпътстван от конкретни действия, включително усилия за осигуряване на приемането на Палестина като пълноправен член на Организацията на обединените нации.

