Турското правителство разреши вноса на шамфъстък от Италия, САЩ, Иран и Сирия в отговор на сериозния спад в добива на шамфъстък в страната и рязкото покачване на цената му на турските пазари, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

През 2025 г. добивът на шамфъстък в Турция отбелязва сериозен спад, достигайки едва 174 000 тона на фона на миналогодишния добив от над 380 000 тона, отбелязва „Тюркийе тудей“.

Основната причина за спада са измръзванията през пролетта и продължителната суша през летния сезон.

Заради спада на продукцията цената на шамфъстъка на турските пазари се е покачила с над 200 процента в рамките на няколко месеца – от 750 турски лири (15,38 евро) за килограм до 2350 лири (48,18 евро) за килограм.

В исторически план Турция се е сблъсквала с предизвикателства с производството на шамфъстък, включително подобна ситуация преди седем години, когато слаба година доведе до повишаване на цените и спиране на производството на баклава.

По това време правителството насърчаваше производителите да използват лешници като заместител на шамфъстъка при приготвянето на традиционния турски десерт.

Сегашната ситуация обаче е по-сложна, с продължаващи проблеми като изменението на климата, недостига на вода и икономическия натиск, които засягат селскостопанския сектор, отбелязва още „Тюркийе тудей“.

