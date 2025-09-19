Цената на белените шамфъстъци за баклава се е повишила със 213% през изминалата година, достигайки 2 350 турски лири (56,90 долара) за килограм.

Това заяви Мехмет Йълдъръм, председател на турската Асоциация на производителите на баклава и десерти (BAKTAD), съобщи „Дейли Сабах“.

Йълдъръм отбеляза, че дори ако тази година не е имало реколта, цените на шамфъстъците не би трябвало да се покачват толкова рязко, наричайки правителственото разрешение за внос „навременно и ефективно“.

Този ход позволява шамфъстъците да влизат в Турция от САЩ, Иран и Сирия, като помага да се предотврати изкуственото повишаване на цените от търговците.

„Разрешението за внос гарантира, че всички освен спекулантите, ще се възползват“, каза Йълдъръм.

В момента цената на шамфъстъците в Турция достига до 60 долара за килограм, докато в Иран е 17,50 долара. Разрешението трябва или да намали цените, или поне да спре по-нататъшното им покачване, тъй като някои спекуланти се опитваха да достигнат 3 000 турски лири.

Според Йълдъръм, скокът на цените не е свързан с измръзване или суша и няма конкретна причина за рязкото поскъпване. Миналата година Турция постигна най-високата реколта от шамфъстъци в историята, достатъчна за националното потребление за три години, като поне половината от продукцията остава складирана. Въпреки това, търговци с налични запаси използвали малката реколта тази година като оправдание да утроят цените.

Само месечното покачване е било 38%, добави Йълдъръм. Той подчерта, че това засяга не само производителите на баклава, но и всички хранителни сектори, използващи шамфъстъци, включително локум, халва, шоколад и сладолед.

„Фермерите не се възползват от тези цени. Истинските печеливши са черноборсните търговци с наличности от миналата година. Фермерите не могат да съхраняват шамфъстъците дългосрочно, така че печалбите им са малки. Искаме фермерите да печелят, но в момента спекулантите контролират пазара“, отбеляза председателят на BAKTAD, цитиран от БГНЕС.

Той повтори, че миналогодишната реколта е била толкова голяма, че дори ако тази година няма реколта, Турция ще има достатъчно шам фъстъци за три години.

„Въпреки това, опортюнистични търговци се възползваха от ситуацията и повишиха цените без основание“, подчерта Йълдъръм.

Правителственото разрешение за внос е приветствано като ключова мярка. Йълдъръм отбеляза, че Министерствата на търговията и на земеделието и горите са действали решително, за да решат проблема. Той също така обеща, че веднага след стабилизиране на цените, производителите на баклава ще предадат намаленията на клиентите.

За да се предотврати бъдеща манипулация на цените, Йълдъръм подчерта, че регистрацията на производството на шам фъстъци е най-доброто решение.

„Докато шамфъстъците не се проследяват, тази ситуация ще се повтаря всяка година. Ако Министерството на земеделието подкрепя продукта, а не само земята, цялата продукция ще бъде записана, което позволява по-добро планиране и контрол на цените“, каза той.

