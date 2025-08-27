Турция осъди и отхвърли изказване на израелския премиер относно събитията от 1915 г., предадоха Анадолската агенция и БТА.

„Изявлението на Бенямин Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит за експлоатация на минали трагични събития по политически причини“, се казва в изявление на турското външно министерство.

„Нетаняху, който е съден за участието си в геноцида, извършен срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, които той и неговото правителство са извършили“, заяви министерството.

„Осъждаме и отхвърляме това изявление, което е несъвместимо с историческите и юридическите факти“, се добавя още в изявлението.

Турция възразява срещу представянето на инцидентите като „геноцид“, определяйки ги като трагедия, в която и двете страни са понесли жертви.

Анкара многократно е предлагала създаването на съвместна комисия от историци от Турция и Армения, както и от международни експерти, за да се разгледа въпросът.

Израел е убил близо 63 000 палестинци в Газа от октомври 2023 г. Военната кампания е опустошила анклава, който е изправен пред глад, и го прави необитаем, отбелязва АА.

Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел е изправен и пред дело за геноцид в Международния съд заради войната срещу анклава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK