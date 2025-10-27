dalivali.bg
София
сега Краткотраен дъжд 11°
13 Разкъсана облачност 12°
14 Слънчево 13°
15 Слънчево 14°
16 Слънчево 13°
Последни
новини
Краткотраен дъжд
Космическо време
Светът

Турция експулсира 10 бегълци, един от тях издирван от България

Експулсираното у нас лице е издирвано за „умишлено убийство на партньора си“

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:06 ч. 27.10.2025 г.

Турските власти са експулсирали 10 бегълци, издирвани с червени и национални бюлетини от България, Германия, Белгия, Русия и Грузия, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

По информация на министерството девет от бегълците са издирвани от Интерпол, а един се издирва на национално ниво. Трима от издирваните са върнати на Германия, други трима на Грузия, двама – на Русия и по един на Белгия и България. 

40 изтребителя Eurofighter Typhoon за няколко милиарда долара: Британският премиер пристига в Турция

Експулсираното в България лице е издирвано за „умишлено убийство на партньора си“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трамвайни линии в София не се движат заради наводнен булевард

Трамвайни линии в София не се движат заради наводнен булевард
Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“

Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“
Времето днес – 27 октомври 2025 г.: 4 области с оранжев код за порои

Времето днес – 27 октомври 2025 г.: 4 области с оранжев код за порои
Впечатляващи кадри от взривяването на част от АЕЦ (ВИДЕО)

Впечатляващи кадри от взривяването на част от АЕЦ (ВИДЕО)
Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета и ще взриви политическата сцена

Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета и ще взриви политическата сцена
Тази сутрин
Снимка: Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Снимка: Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Снимка: Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Лице в лице
Снимка: Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож