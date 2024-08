След неотдавнашния видеоклип на "Хизбула", в който се показват кадри на мрежата ѝ от тунели и подземни съоръжения, експерти заявиха, че уроците, които Израел е научил от войната с тунели в Газа, са ценни, но и че подземните съоръжения на "Хизбула" ще стават все по-заплашителни, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

"Натрупахме огромен опит в Газа, справяйки се със сложни подземни заплахи", коментира пред ТПС проф. Уци Раби, директор на Центъра за близкоизточни изследвания "Моше Даян" към Телавивския университет.

"За разлика от Ивицата Газа, която е равнина с песъчлива почва, Ливан е покрит с камъни и е изключително планински район, като на много места има горски масиви", каза Раби, цитиран от БТА.

"Говорим за тунели на дълбочина 40-80 метра, изградени под здрава скала... Това е много по-различно от Газа."

„Освен това тунелите на "Хизбула" са изградени с помощта на Иран и Северна Корея и са значително по-добре изградени“, посочва още той.

"Тази война им даде представа за това как Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) действат срещу подземни тунелни системи", казва Раби и допълва, че "Хизбула" също се учи и си прави изводи от войната с тунели в Газа.

Въпреки това Тал Бери, ръководител на изследователския отдел на Центъра за изследвания и образование "Алма", каза, че най-големият страх на Израел – "пълномащабно нахлуване през тунели - е мaлко вероятен", тъй като от 7 октомври Израел е в повишена степен на готовност.

