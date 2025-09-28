Наводнение в Аризона, има загинали и изчезнали

Трима души са загинали, а други са в неизвестност след наводнения в щата Аризона, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Карл Мелфорд, мениджър на Отдела за управление на извънредни ситуации в окръг Гила, заяви пред KPHO-TV, че двама от загиналите са били открити в автомобил, а третият е бил открит на друго място след наводненията в петък в Глоуб, град с около 7250 жители, разположен на около 142 километра източно от Финикс.

"Израснал съм тук и в момента не разпознавам града, в който съм израснал", каза той, цитиран от БТА.

Спасителите са търсили изчезналите хора цяла нощ, а в събота е пристигнала допълнителна помощ, за да продължи търсенето, съобщиха властите на града във Фейсбук. Те призоваха хората да стоят далеч от историческия център на бившия миньорски град поради повредените сгради и опасните химикали и отломки, включително бутилки с пропан, отнесени от наводнението.

