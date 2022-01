Трима души загинаха, а шестима бяха ранени при взрива на камиони цистерни в Абу Даби и последвалия го пожар, предадоха световните агенции.

Жертвите са двама индийци и един пакистанец. Не се знае националността на ранените. В ход е разследване на случилото се.

Йеменските бунтовници хуси поеха отговорност за атаката и казаха, че тя е била насочена срещу Обединените арабски емирства.

Полицията на Абу Даби съобщи, че предварителните изводи от разследването показват, че на мястото на взривовете са намерени малки предмети, вероятно части от дронове, които може да са предизвикали експлозиите и последвалия пожар.

Трите цистерни, превозващи гориво, се взривиха близо до резервоари за гориво на петролната компания на Абу Даби АДНОК (ADNOC). Пожарът, последвал експлозиите, пък се е разразил в новата зона на международното летище на Абу Даби, която се намира наблизо и в която все още се извършват строителни дейности.

Abu Dhabi police confirm the explosion of three tank trucks in Mussafah#world #news #breakingnewshttps://t.co/LTyPHohxXy