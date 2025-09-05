dalivali.bg
Пилот, хванат да пие преди полет: Три самолета забавени с до 18 часа

Пилотът е признал, че е изпил три кенчета бира преди излитането на самолета

Снимка: pixabay
Публикувано в  17:11 ч. 05.09.2025 г.

Няколко полета на Japan Airlines от Хавай до Япония бяха забавени с до 18 часа, след като пилот беше заловен да пие алкохол в деня преди полета си.

Авиокомпанията заяви пред Business insider на 4 септември, че пилотът е трябвало да лети с полет JL793 от Хонолулу до международното летище Chubu Centrair на 28 август. Japan Airlines съобщи, че пилотът е признал, че е изпил три кенчета бира преди излитането на самолета.

Авиокомпанията посочи, че капитанът ги е изпил сам в хотелската си стая в деня преди заминаването и е бил счетен за негоден за полет. За полета е бил намерен заместващ пилот, предаде БГНЕС. 

Полетът и двата последващи полета, насочени към летище Ханеда в Токио, бяха забавени с около 18 часа поради инцидента, съобщи авиокомпанията.

„Беше установено също, че капитанът е консумирал алкохол на местата за престой многократно в миналото“, се казва в изявлението. Авиокомпанията добави, че пилотът е променил настройките за дата и час на алкохолния детектор, за да скрие резултатите в предишни случаи.

Самолет от София за Франкфурт направи аварийно кацане в Сърбия

Kyodo News съобщи, че около 630 пътници са били засегнати от закъсненията.

Медията заяви, че японски транспортни и авиационни служители са посетили централата на Japan Airlines в Токио на 3 септември и са започнали разследване по случая.

„Искрено се извиняваме на нашите клиенти и всички засегнати страни за причиненото неудобство и неприятности. Ние се ангажираме да работим като компания, за да гарантираме пълното прилагане на мерки за предотвратяване на повторение на случая“, се казва в изявление на авиокомпанията.

Това е поне четвъртият случай, в който пилот на Japan Airlines е заловен да пие алкохол преди полет, водейки до закъснения.

През април миналата година полет от Далас до Токио беше отменен, след като капитанът се напи в бара на хотела и в стаята си. Вестник Mainichi съобщи, че служител на хотела е се обадил на местната полиция, за да съобщи за нередното поведение на пилота.

Швеция и Дания със скок в GPS смущенията след инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

През февруари двама пилоти на Japan Airlines бяха отстранени от полети за пиене преди полет от Мелбърн до Токио през декември.

Не само пилоти от Japan Airlines са били залавяни да пият алкохол преди полет.

През март 2024 г. пилот от Delta Air Lines беше осъден на затвор, след като беше установено, че е превишил допустимата граница за алкохол по време на полет от Единбург до Ню Йорк през юни 2023 г., съобщи „Гардиън“. Пилотът беше заловен по време на проверка на багажа в Единбург с две бутилки Jägermeister, едната от които беше наполовина празна.

През януари пилот на Southwest Airlines, който трябваше да лети от Савана, Джорджия, до Чикаго, беше обвинен в шофиране под влияние на алкохол. Пилотът беше отстранен от пилотската кабина и полетът кацна на местоназначението си 5 часа след планираното време.

